«العربي الأفريقي» ينضم لبنوك الشهادات مرتفعة العائد

انضم البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى ماراثون شهادات العائد المرتفع، بطرحه شهادة جديدة ذات عائد 22.5% لأجل عام ونصف.

بنوك على قائمة العائد المرتفع

كانت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، طرحت شهادات 22.5% و25% لمدة عام، قبل أن تنضم بنوك القطاع الخاص للقائمة، وتحديدا البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني والبنك الأهلي المتحد.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 3% نهاية ديسمبر الماضي، ليصلا بذلك إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مطلع فبراير المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماعاتها عام 2023.

موعد إيقاف الشهادات

وبحسب بيانين من بنكي الأهلي ومصر الحكوميين، من المقرر إيقاف بيع الشهادة الجديدة ذات العائد المرتفع قبل نهاية الشهر الحالى، بعدما حققا الحصيلة المستهدفة من الطرح.