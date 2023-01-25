كيفية الحصول على قرض سيارة من البنك الأهلي.. يصل لـ 1.5 مليون جنيه

على مدار السنوات القليلة الماضية، ازداد استخدام السيارات الملاكي الخاصة، والتي تساعد أصحابها على التنقل وإجراء جميع المشاوير الخاصة به، الأمر الذي جعل العديد من راغبي شراء السيارات اللجوء إلى القروض في البنوك لشرائها بنظام التقسيط، حتى يتمكنوا من دفع ثمنها.

وتهتم بوابة «الوطن» بتقديم ما يبحث عنه ويسعى إليه المواطنون بشكل دائم ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الحصول على قرض السيارة من البنك الأهلي بأقل عائد ممكن، والشروط المطلوبة ومميزات القروض، وفق الموقع الرسمي للبنوك، والتي جاءت كالتالي:

قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري للعملاء فرصة الحصول على قرض السيارة بتمويل يصل إلى مليون ونصف جنيه وبدون ضامن، وجاءت التفاصيل كالتالي:

مميزات قرض السيارة في البنك الأهلي المصري

- يتيح البنك الأهلي المصري فرصة الحصول على قرض السيارة بمبلغ مليون ونصف.

- يمنح البنك العملاء تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

- حدد البنك فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

- يمنع البنك العملاء القرض سعر عائد تنافسي.

- يصل الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جم.

- يمكن الحصول على القرض بدون مصاريف استعلام ائتماني.

- الحصول على القرض بدون مصاريف فتح حساب.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض السيارة من البنك الأهلي

- يجب ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما و لا يزيد عن 60 عاما في نهاية القرض للموظفين.

- كما يجب ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

برامج قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

- برنامج موظفين بتحويل راتب.

- برنامج موظفين بإثبات دخل.

- برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

- برنامج أصحاب أعمال أو مهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%.

- برنامج أصحاب أعمال أو مهن حرة بمقدم 30% من سعر السيارة وتمويل 70%.

- برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.

- برنامج كبار عملاء البنك الأهلى المصري.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- فاتورة مرافق وفقاً للسياسة المعتمدة.