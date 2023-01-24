عاجل.. البنك الأهلي المصري يعلن آخر موعد لبيع شهادة الـ25%
كتب:
منة العشماوي
09:56 ص | الثلاثاء 24 يناير 2023
البنك الأهلي المصري
أعلن البنك الأهلي المصري، انتهاء طرح شهادات الـ22.5% و25%، قبل نهاية الشهر الحالي التي بلغت 260 مليار جنيه.
وبلغ رصيد الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 25% سنويا و22.5 شهريا نحو 260 مليار جنيه، فيما جرى تنفيذ نحو 60 منها من خلال القنوات البديلة «الأهلي نت، والأهلي موبيل، ومركز الاتصال» والباقي عن طريق فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وجذبت الشهادة منذ إطلاقها في 4 يناير الحالي، نحو 62 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري.