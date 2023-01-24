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عاجل.. البنك الأهلي المصري يعلن آخر موعد لبيع شهادة الـ25%

كتب:

منة العشماوي
09:56 ص | الثلاثاء 24 يناير 2023
البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري، انتهاء طرح شهادات الـ22.5% و25%، قبل نهاية الشهر الحالي التي بلغت 260 مليار جنيه.

وبلغ رصيد الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 25% سنويا و22.5 شهريا؜ نحو 260 مليار جنيه، فيما جرى تنفيذ نحو 60؜ منها من خلال القنوات البديلة «الأهلي نت، والأهلي موبيل، ومركز الاتصال» والباقي عن طريق فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وجذبت الشهادة منذ إطلاقها في 4 يناير الحالي، نحو 62 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري.

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بقلم منة العشماوي