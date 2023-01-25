الرئيس السيسي يشهد احتفالية يوم الجمهورية الهندي غدا

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند غاية في الأهمية، مشيرا إلى أن الرئيس حظي بترحيب كبير منذ وصوله للهند من خلال مظاهر الاحتفال والاحتفاء الكبيرة جدا، لافتا إلى أن الرئيس يشهد غدا احتفالية الجمهورية في منصة العرض العسكري، كما يجري عدة لقاءات جارٍ الترتيب لها قبل أن يختتم زيارته يوم الجمعة.

مصر من أولى الدول في إقامة العلاقات مع الهند

وأوضح راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع قناة صدى البلد، أن العلاقات المصرية الهندية تاريخية، فضلا عن أن هناك تطابقا في وجهات النظر، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات بين الدولتين باعتبار أن مصر من أولى الدول في العالم التي أقامت علاقات مع الهند.

وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي للهند، جاءت تلبية لدعوة لرئيس الوزراء الهندي، ليكون ضيف شرف احتفالية يوم الجمهورية في الهند، موضحا أن الهند لم تقم احتفالية العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وآخر احتفالية أقامتها الهند ليوم الجمهورية دعت خلالها عدد كبير من رؤساء وقادة الدول، لكن العام الجاري اقتصرت الدعوة على الرئيس السيسي.

قيادة الرئيس السيسي الحكيمة لمصر

وأشار إلى أن هناك تشابه بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي كونهما توليا الحكم عام 2014، مضيفا أن رئيس الوزراء الهندي أشاد بقيادة الرئيس السيسي الحكيمة لمصر.

ونوه المتحدث الرئاسي، بأن الميزان التجاري بين مصر والهند بلغ 7 مليارات دولار، لافتا إلى أن لقاء الرئيس السيسي، رئيس وزراء الهند، ناقشا خلاله برامج تعاون بين الدولتين لا سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأكمل أن الرئيس السيسي التقى مساء اليوم نظيرته الهندية وكان لقاء مثمرا، تناولا فيه جميع جوانب العلاقات الثنائية، متابعا أن مصر والهند اتفقتا على الارتقاء بالعلاقات لتكون علاقات استراتيجية.