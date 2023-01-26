العثور على صبي من بنجلاديش داخل حاوية في ماليزيا.. «كان بيلعب الغميضة»

عثر عمال موانئ في ماليزيا على صبي من بنجلاديش، اختبأ في حاوية لمدة 6 أيام، وجرى نقلها من مدينة شيتاجونج البنجلاديشية إلى ميناء كلانج في ماليزيا، بسبب لعبة «الغميضة»، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

The boy played hide-and-seek with friends in Bangladesh, and was found in Malaysia. The child decided to climb into the container, which was later locked and loaded onto the ship. In complete darkness, without food and water, he spent six days. pic.twitter.com/IEPTUe01PU — Avia.Pro - News, events, media (@avia_pro) January 25, 2023

الصبي بدون طعام وشرب لمدة 6 أيام

وذكرت الصحف المحلية في ماليزيا، أن الصبي يدعي «فهيم»، من مدينة شيتاجنونج في بنجلاديش، وذلك بسبب محاوله أن يختفي من أصدقائه ولكن انتابته غفوة، وعند استيقاظه وجد نفسه داخل حاوية مغلقه تماما، وصراخ واستنجد بالآخرين، ولكن لم يشعر به أحد، وقضى 6 أيام داخل الحاوية بدون طعام أو شراب، حتى وصلت الحاوية إلى ميناء كلانج بماليزيا.

ووجد عمال الموانئ الطفل، وكانوا خائفين منه، لاعتقادهم أنه مخطوفا من قبل تجار الأعضاء وأبلغوا الشرطة، وعند وصولها والتحدث مع الطفل أخبرهم بما حصل معه، وأنه كان داخلها بسبب لعبه مع أصدقائه «الغميضة».

نقل الطفل إلى أحد المستشفيات

وعلى الفور، جرى نقل الطفل إلى أحد المستشفيات الماليزية ليأخذ الرعاية الصحية، وأخبر أحد الأطباء أن حالة الطفل الصحية جيدة، وعند استكمال العلاج اللازم يجرى إعادته إلى بلاده ومنزله في القريب العاجل.