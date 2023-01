العثور على صبي من بنجلاديش داخل حاوية في ماليزيا.. «كان بيلعب الغميضة»

عثر عمال موانئ في ماليزيا على صبي من بنجلاديش، اختبأ في حاوية لمدة 6 أيام، وجرى نقلها من مدينة شيتاجونج البنجلاديشية إلى ميناء كلانج في ماليزيا، بسبب لعبة «الغميضة»، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

The boy played hide-and-seek with friends in Bangladesh, and was found in Malaysia. The child decided to climb into the container, which was later locked and loaded onto the ship. In complete darkness, without food and water, he spent six days. pic.twitter.com/IEPTUe01PU