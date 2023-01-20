ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ماليزيا بنسبة 6.8 % 

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في ماليزيا بنسبة 6.8 % على أساس سنوي في ديسمبر من عام 2022، وهو الأقل في ثلاثة أشهر، بعد ارتفاع قياسي بلغ 7.3% في الشهر السابق، وتباطأت ضغوط التكلفة للأغذية في المنزل بنسبة 4.9% مقابل 5.8% في نوفمبر.

وأشار موقع «تريندينج ايكونمي»، إلى تباطؤ ضغوط التكلفة الغذائية في المنازل للّحوم بنسبة 7.8% مقابل 8.2% والحليب والجبن والبيض 7.1% مقابل 8.9%، والخضروات 0.9%، مقابل 3.6% والزيوت والدهون 1.0% مقابل 1.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 2.9% مقابل 3.5% والأرز والخبز والحبوب الأخرى 7.0% مقابل 7.5%.

4 % ارتفاعا في أسعار الفاكهة

ووفقا لذات المصدر، ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 4.0%، بينما كان التضخم مستقرًا بالنسبة للأغذية بعيدًا عن المنزل عند 9.6%، وفي غضون ذلك، تسارعت تكلفة السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات «4.1% مقابل 3.6%».

وتابع التقرير أن أسعار الخدمات في ماليزيا ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الشهر الماضي، وارتفعت الأسعار بوتيرة أضعف للنقل بنسبة وصلت إلى 4.9% مقابل 5.0% في نوفمبر، والأثاث وصيانة المنزل «3.7% مقابل 3.8%»، والصحة «1.3% مقابل 1.4%»، والترفيه «2.4% مقابل 3.6%».

انخفاض ضئيل في أسعار السلع والخدمات

وعن السلع والخدمات فإن أسعارها انخفضت بنسبة ضئيلة وسجلت نسبة الانخفاض 2.3% مقابل 2.6% والمشروبات الكحولية والتبغ 0.7% مقابل 0.8%، وفي غضون ذلك، كان التضخم ثابتًا بالنسبة للملابس عند 0.4%، بينما تسارعت التكلفة لكل من الإسكان بنسبة 1.5% مقابل 1.4%، والمطاعم والفنادق «7.4% مقابل 7.0%»، وبلغ معدل التضخم السنوي 3.3%.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة

وارتفعت أسعار المستهلك الأساسية من المواد الغذائية الطازجة بنسبة 4.1%، بعد ذروة قياسية بلغت 4.2% في نوفمبر، وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.2% في ديسمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% في نوفمبر.