برج القاهرة يتزين بشعار وزارة الداخلية في عيدها الـ71

تزين برج القاهرة بشعار وزارة الداخلية في احتفالاتها الـ71، بما أنجزته في فترة الاحتلال ضد الإنجليز.

ونظمت مديريات الأمن، حفلات ترفيهية لعددٍ من الأطفال الأيتام وذوي القدرات الخاصة بمقار نوادي الشرطة، بمختلف المحافظات، بمناسبة عيد الشرطة الـ71.

حيث تضمّنت الحفلات، عروضا وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، فضلا عن توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية على الأطفال، لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وأعربوا عن سعادتهم بتلك الحفلات.