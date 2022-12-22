برج القاهرة يتزين بالشعار الجديد لـ«قادرون باختلاف» غدا دعما لذوي الهمم

أعلنت مبادرة قادرون باختلاف عن إنارة برج القاهرة، غدا، بالشعار الجديد للمبادرة، حيث يأتي ذلك في إطار الاستعداد للاحتفال بالنسخة الرابعة للمبادرة، والمقرر انعقادها في نهاية شهر ديسمبر 2022.

مبادرة قادرون باختلاف

ويتميز الشعار الجديد لمبادرة قادرون باختلاف بفقاعتين نصيتين، الأولي تعبر عن ذوي الهمم وتتميز باللون الأزرق الذي يمثل الإعاقات الذهنية، واللون الأخضر يعبر عن الإعاقات الحسية، واللون الأحمر يعبر عن الإعاقات الحركية، واللون الرمادي هو الشخص المعافي الذي يساعد القادرون باختلاف، وبالنسبة للفقاعة الثانية فتعبر عن مجهودات الدولة في إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدمج وتمكين ذوي الهمم في مختلف المجالات.

وشارك في رسم الشعار الجديد الشاب على عبد الله من ذوي الهمم، برعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الإجتماعي، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.