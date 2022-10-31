برج القاهرة.. أول معلم مصري يظهر على شاشة قناة القاهرة الإخبارية

ملتقى الأحبة، وروح كل تواق للكمال وراغب في النجاح، يشير له الصغار رغبة منهم في أن يعانقوا سحبه أو أن يصيروا طوله، فهو رمز لمصر، رمز لجهادها منذ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومستمر.

كانت أولى مشاهد قناة القاهرة الإخبارية، في أول بث مباشر لها، برج القاهرة أو برج الجزيرة كما يحب البعض تسميته، وعلى جدرانه عداد ثوانٍ يعلن بدء بثها.

معلومات عن برج القاهرة

- بني البرج بين عامي 1956 و1961.

- بني من الخرسانة المسلحة على شكل زهرة اللوتس.

- من تصميم المهندس نعوم شبيب.

- يقع في قلب القاهرة بجزيرة الزمالك.

- يصل ارتفاعه إلى 187 مترا.

- أعلى من الهرم الأكبر بالجيزة بنحو 43 مترا.

- بني في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

- تكلف بناؤه 6 ملايين جنيه.

- أعطت الولايات المتحدة ثمنه للرئيس عبدالناصر للتأثير في آرائه في بعض القضايا العربية.

- جرى تجديده أكثر من مرة.

- يعد مزارا سياحيا للأسرة المصرية والأجانب.

انطلاق القناة

وانطلقت قناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل، وكان أول الظاهرين عليها الإعلامي تامر حنفي، والذي قال: «بسم الله، وبها المبتدا، نبدأ الليلة البث الأول لقناة القاهرة الإخبارية، من مصر أرض الحضارة والفنون والتاريخ، من هنا يبدأ الخبر وتبدأ الحكاية».