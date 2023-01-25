تنسيقية شباب الأحزاب تنشر فيديو عن إنجازاتها خلال العام الماضي

نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

إنجازات التنسيقية

وجاء الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعرض أبرز إنجازات التنسيقية منذ تأسيسها.

وكتبت التنسيقية على الفيديو: «بالتزامن مع إطلاق استراتيجية 2023.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستعرض إنجازاتها خلال العام الماضي».

جدير بالذكر أنه قد صدَر حديثًا كتاب بعنوان «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. دراسة في النشأة والتطور»، عن دار المعارف، للدكتور حازم عمر، مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، وعضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ قنا.

وينقسم الكتاب إلى 5 فصول؛ يدرس الفصل الأول العوامل والظروف التي أدت إلى نشأة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك من خلال تعريف التنسيقية وأهدافها وهيكلها التنظيمي، وكذلك المناخ والبيئة السياسية التي أدت إلى نشأتها.

ويناقش الفصل الثاني البيئة الداخلية للأحزاب السياسية المصرية وطبيعة العلاقات السائدة فيما بينها، لا سيما بين الأحزاب المدنية والأحزاب الموصوفة بالدينية خلال الفترة السابقة على نشأة التنسيقية، بهدف فهم السياق الذي عاشت فيه التنظيمات السياسية وعما إذا كان عاملا في نشأة نموذج جديد يمارس السياسية بمفهوم جديد أم امتدادا للممارسات السياسية المألوفة.