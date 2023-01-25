وزيرة الثقافة: المشاركة الإماراتية بمعرض الكتاب تعكس قوة العلاقات بين البلدين

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب؛ لبحث تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في مجالات النشر والتبادل الثقافي وإقامة معارض الكتاب.

جاء ذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها وزيرة الثقافة على هامش انطلاق الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات في التجمع الخامس.

وأشادت وزيرة الثقافة، بحجم المشاركة الإماراتية بالمعرض، التي تعكس قوة العلاقات بين البلدين على كل المستويات.

وأكدت أن التعاون الثقافي بين مصر والإمارات مستمر طوال العام من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين والمشاركات المتميزة في الفعاليات الثقافية والفنية والإبداعية التي تُنفذ في مصر والإمارات، مشيدة بما تم بمشروع المعجم التاريخي الذي يعد منجزا عربيا متفردا برعاية حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

ومن جهته، نقل أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رسالة ود من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي أعرب خلالها عن اعتزازه وتقديره الكبير للدولة المصرية رئيسا وحكومة وشعبا وتهنئته لوزيرة الثقافة لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، مؤكدا على ما يمثله المعرض من أهمية ثقافية على المستوى العربي والدولي كواحد من أكبر معارض الكتب في العالم.

معرض الشارقة القرائي للطفل

واقترح العامري، التعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب في تنظيم عدد من معارض الكتب الأجنبية بأسعار مخفضة في مصر، كما دعا الدكتورة نيفين الكيلاني للمشاركة في معرض الشارقة القرائي للطفل في دورته المقبلة.

وأبدى الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، استعداد الهيئة للتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب في العديد من المشروعات التي من شأنها دعم صناعة الكتاب في البلدين، مؤكدا حرص الهيئة المصرية على المشاركة في كل الفعاليات التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب بالشكل الذي يليق بالثقافة والحضارة المصرية.

المُعجم التاريخي للغة العربية

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وزيرة الثقافة، نُسخة من المُعجم التاريخي للغة العربية، ونُسخة من الرواية التاريخية «الجريئة»، من تأليف الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الصادرة عن دار منشورات القاسمي، وتتناول أحداثا حقيقيّة عن سيدة تدعى ماري بِتي، وكيف استطاعت هذه السيدة أن تُرافق السفير الفرنسي إلى فارس؛ للمُطالبةِ بِدَيْنِها الذي أقرضته إياه، وكيف أنقذت هذه الجريئة البعثة، وما حلّ بها عند عودتها إلى فرنسا وكيف تمّت محاكمتها.