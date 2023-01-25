فتح باب التسكين لشاغلي وظائف التعليم ومنح شهادة صلاحية مزاولة المهنة

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن منح المعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أوما يعادلها، للذين استوفوا كل المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة، وفقا للمادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012.

منح شهادة الصلاحية للمعلمين و الاخصائيين

وأوضحت أنه يجرى فتح الموقع الإلكتروني، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29 يناير الجاري، لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 29 يناير 2023 ولاتتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 30 يونيو 2023.

وشددت على ضرورة التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين والأخصائيين المساعدين ومراجعة بياناتها، والتأكد من استيفائهم كل المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين، واستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل وإعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات، ويراعى أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة.

تسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية

وأكدت الأكاديمية أن الإدارة التعليمية تعتبر مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له، وذلك اعتبارا من يوم 29 يناير الجاري وحتى 31 مايو المقبل، ويراعى عدم استلام ملفات من تجاوز مدة تعاقده سنتين في تاريخ 30 يونيو 2023 ما لم يجرى تجديدها عملا بحكم المادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2077، والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012، مع اتخاذ اللازم نحو التنبيه على المعلمين / الأخصائيين المساعدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم على أن يحتوي الملف طبقا لما جرى في الدفعات السابقة على الآتي:

_ صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين.

_ نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كل البنود.

_ شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.

_ إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالانتهاء من محو أمية 10 من المواطنين الأميين بالمحافظة أو شهادة.

_ اجتياز برنامج المعلمون أولا (هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين في مسابقة الـ30 ألف معلم والمسابقة التكميلية لها طبقا لما هو متضمن في عقودهم ويعفى ذوي الإحتياجات الخاصة نسبة الـ 5% من هذا الشرط ).

_ شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL.

_ شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للبرامج الآتية:

أ- الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.

ب - شهادة IC plue.

ت - شهادة MICIT والتي تصدرها شركة MKCL .

ث - الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات Cambridge IT Skills

_ تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين._ خطاب ترشيح من مدير المدرسة.

_ صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها.

_ شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية، ويستثني الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الإجتماعية رقم 16 لسنة 2019 أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والإجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي وذلك إعمالا لأحكام القانون.

_ مفردات مرتب موضحا به بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد

_ صورة بطاقة الرقم القومي.

ونوهت الوزارة بضرورة التعميم بنشرة دورية بديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات والمدارس الواقعة في نطاق المديرية بالضوابط والإجراءات المشار إليها بعاليه، والتوقيع عليها بالعلم، والتنبيه عليهم بالالتزام بالمواعيد المحددة ويتحمل المعلم المساعد مسئولية عدم تقديم الملف الخاص به مستوفيا، وما يترتب عليها من آثار في المواعيد المحددة إلى الإدارة التعليمية.

وأشارت إلى ضرورة التنبيه المشدد على مسئولي الإدارات التعليمية، بتجميع الملفات واستيفاء كشوف البيانات وإرسالها إلى فرع الأكاديمية التابع له، وذلك اعتبارا من يوم 29 يناير 2023 حتى 31 مايو، وتتحمل الإدارات التعليمية مسئولية عدم تسليم الملفات لفرع الأكاديمية التابع، ومايترتب عليه من آثار في المواعيد المحددة.