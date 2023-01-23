وزير التعليم: الانتهاء من مشروع قانون مزاولة المهنة للمعلمين

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أعدت مشروع قانون بشأن رخصة مزاولة المهنة للمعلمين، وتم عرضه على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه كان مقترحا من مجلس الشيوخ وتمت دراسته وإدراجه في مشروع القانون، وسيتم عرضه على مجلس النواب.

استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لنظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصية، وطلب مناقشة بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.

وتابع: «وفقا لمشروع القانون ستكون هناك رخصة مزاولة مهنة للمعلمين، وبعد إصداره وتطبيقه من سيعمل وليس معه رخصة مزاولة مهنة سيكون ضد القانون ويرتكب جرم ويعاقب».

ولفت الوزير إلى أن العقوبة بمشروع القانون في البداية كانت الحبس سنة، إلا أنه بعد دراسة الأمر وبعض المقترحات رأينا ألا يتم النص على الحبس وزيادة عقوبة الغرامة، والقانون سيعرض على البرلمان لمناقشته.

خطوات جيدة في ملف تدريب المعلمين

وأشار حجازي إلى أن هناك خطوات جيدة في ملف تدريب المعلمين، قائلا: «توجد الأكاديمية المهنية للمعلمين ومنصة لتدريب المعلمين على مستوى الوزارة، بحيث لا يكون تدريب المعلمين مجرد لقطة، فالتدريب على رأس العمل أقوى أنواع التدريبات، الموجه لازم يبقى معاه كوادر، وجزئية التدريب يكون فيها تدريب كامل».