«التعليم»: تنظيم رحلات مدرسية للمشروعات القومية ومعرض الكتاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار الحرص على تنمية قيم الولاء والانتماء لدى طلاب المدارس ومساعدتهم على الاستفادة من إجازة نصف العام الدراسي، سيتم تنظيم رحلات مدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية والأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات المختلفة لغرس قيم المواطنة، والتأكيد على الثوابت الوطنية وتنظيم الزيارات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وتنظيم العروض الفنية بمختلف أشكالها.

برنامج لتنظيم بعض الندوات التثقيفية

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية في خطاب رسمي بوضع برنامج لتنظيم بعض الندوات التثقيفية التي تهدف إلى محاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله ومكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب وبعضهم البعض أو بين المعلمين والطلاب، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين في التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من جميع الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية.