«تيتة توتة وبسكوتة» كتاب ترفيهي مقدم للطفل من أصغر كاتبة بمعرض الكتاب

حكاية بسيطة باللهجة العامية، ونصائح وتوعية لتعليم العادات الطبية بأسلوب شيق وبسيط، يستطيع أن يفهمه الطفل بمجرد قراءة «تيتة توتة وبسكوتة»، المكتوب بلغة مناسب لهم بدون تصنع، تقدمه الكاتبة آلاء حسن صاحبة الـ24 عاما من واقع تجربة إذاعية لبرنامج يحمل نفس الاسم، قدمته بإذاعة القاهرة الكبرى، ويتناسب مع كل الأعمار والاستفادة منه بشكل لائق، ويتضمن سلسلة من القصص المفيدة للأطفال، من خلال الحكايات الطريفة التي تدور بين الجدة وحفيدتها.

«تيتة توتة وبسكوتة» كتاب يتضمن قصص من الجدة تهدي بها الأطفال

يتضمن قصص «تيتة توتة وبسكوتة»، التي قدمتها الكاتبة آلاء حسن عبر أثير الإذاعة حكاية بين الطفلة «بسكوتة» و«الجدة»، التي تروي لها حكايات تهدي بها، أو أن الطفلة «بسكوتة» تقع في مواقف فترويها للجدة، لتنصحها بالتصرف السليم في مثل هذه المواقف، وتؤدي «آلاء» الدورين بالتلوين الصوتي، ولاقت الفكرة قبولا بين المستمعين، فقررت تحويلها إلى كتاب يحمل نفس الاسم بلغة سهلة وبسيطة.

الكتاب يجمع بين الجانب التعليمي والترفيهي والتوعوي

يجمع كتاب «تيتة توتة وبسكوتة»، بين الجانب التعليمي والترفيهي والتوعوي، حيث يعتمد على نصائح وتوعية بطريقة شيقة ومكافأته بفزورة في نهاية كل قصة، مثل لعبة المتاهة والتلوين، حتى لا يمل الطفل، والنصيحة لنشر الإيجابيات، ويصدر الكتاب عن دار الزيات للنشر والتوزيع ويعرض في معرض القاهرة الدولي للكتاب في صالة 1 b7.

الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تقام الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار: «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وقد تم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.