معرض الكتاب يخصص جناحا لأول مرة للمبادرات الوطنية.. بينها «حياة كريمة» و«ريحانة»

تتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو معرض القاهرة الدولي للكتاب الحدث الثقافي الأهم في مصر، بعدما افتتحت دورته الـ 54، بمركز مصر للمعارض الدولية، صباح اليوم الأربعاء بشكل رسمي، إذ يشمل العديد من العروض التي تجذب الزوار.

خدمات لـ ذوي الهمم

ويشمل معرض الكتاب هذا العام العديد من الخدمات التي لم تكن متاحة من قبل، حيث يوجد بالمعرض جانبًا مجهز لاستقبال ذوي الهمم في معظم الأجنحة، تسهيل لمشاركتهم في الحدث الثقافي الذي ينتظره الجميع، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة خاصة تستهدف الأطفال والنشء لتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم في ظل اهتمام الدولة بتنمية مواهب الأطفال وزيادة الوعي الثقافي لديهم، بحسب الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

«دوي وريحانة ووعي وحياة كريمة» أبرز المبادرات المشاركة

وخصص المعرض أجنحة للمبادرات التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة، والتي من بينها مبادرة «دويّ» لتمكين الفتيات التي ترعاها السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

وتشارك المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري في المعرض ولها جناح مخصص على هيئة منزل ريفي، وسوف يجري تنظيم فعاليات طوال أيام المعرض للتعريف بالمشروع القومي «حياة كريمة»، واستضافة أطفال من قرى المبادرة لتعريفهم بالدور الذي تقوم به حياة كريمة، وتشجيعهم وحثهم على أهمية القراءة، فضلًا عن عرض المنتجات والمشغولات اليدوية للسيدات من قرى حياة كريمة لمساعدتهن في تسويق المنتجات والمساعدة في تطوير المشروع وتطوير عملهن.

كما تشارك أيضاً مبادرة «ريحانة» في معرض القاهرة الدولي للكتاب لتمكين ودعم الفتيات بدءًا من عامهن الـ13 حتى الـ17، من مختلف المحافظات تحت رعاية قرينة الرئيس السيسي وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

مشروع «وعي» مع دار الإفتاء المصرية لمواجهة التطرف، والتي تستهدف تحقيق تغيير إيجابي بالمجتمع المصري وتغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، والتصدي لأشكال الفقر المادي أو الفكري.

كما تشمل المبادرات المشاركة في المعرض مشروع «رؤية- رؤية للنشء» مع وزارة الأوقاف، الذي يستهدف إصدار 150 عنوانًا.

مبادرة «الثقافة والفن للجميع» تطرح إصدارات بأسعار مخفضة

مبادرة «الثقافة والفن للجميع» وهي مبادرة جديدة يطلقها المعرض لطرح إصدارات بأسعار مخفضة للتشجيع على القراءة، بالإضافة إلي منح الرحلات المدرسية والجامعية دخولاً مجانيًا، وتطوير المنصة الرقمية للمعرض للتيسير على القراء والمثقفين من جمهور المعرض، والتوسع في خدمات التحول الرقمي.

الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار: «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وقد تم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.