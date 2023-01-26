هل اتخذت سعاد حسني قرارا بالاعتزال قبل وفاتها؟.. شقيقتها تكشف الكواليس

حياة «السندريلا» سعاد حسني، مليئة بالكواليس والأسرار والغموض، التي لم تُكشف بعد، رغم مرور نحو 22 عامًا على وفاتها، التي لا زالت تُثار حولها التساؤلات، ورغم خروج العديد من الشائعات حول أيامها الأخيرة إلا أن أختها جنجاة عبدالمنعم، تحاول طوال الوقت مواجهتها، والكشف عن الحقائق.

ويُعتبر اعتزال سعاد حسني في الشهور الأخيرة من حياتها، من أبرز الشائعات التي طاردتها، إلا أن جنجاة عبدالمنعم، أكدت لـ«الوطن»، أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة؛ إذ أنها كانت تستعد للعودة من الخارج لدخول أعمال فنية جديدة: «ليس حقيقي ما يُشاع أنها كانت تعيش في حالة نفسية سيئة، فهي كانت في حالة إيجابية وتُحب الحياة».

حقيقة انتحار سعاد حسني

وأضافت أخت سعاد حسني، في ذكرى ميلادها اليوم الخميس، أنّ «سعاد لم يكن لديها دوافع الانتحار، لا سيما أنها كانت تواصلت مع أصدقائها وأسرتها قبل وفاتها بأسبوعٍ واحد، تُخبرهم بالعودة إلى القاهرة والمُشاركة في أعمالٍ فنية جديدة»، مؤكدة: «طلبت مننا نصلح لها العربية عشان لما ترجع تستخدمها على طول، لكن ملحقناش نعمل ده وجالنا خبر وفاتها بسرعة».