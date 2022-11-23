الجمهور يعلق على صورة ياسمين صبري في قطر: «أجمل وجه سينمائي بعد سعاد حسني»

أثار تواجد ياسمين صبري في قطر، على مدار الأيام الماضية، وحضورها حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، جدلًا واسعًا بين مُحبيها، كونها تغيبت عن حضور فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي ترأسها الفنان حسين فهمي، وانتهت أمس الثلاثاء.

متابع لـ ياسمين صبري: جميلة وأنيقة وشيك أوي بصراحة

وجود ياسمين صبري في قطر، لم يقتصر على حضورها حفل افتتاح بطولة كأس العالم فحسب، بينما لازالت تقضي إجازتها السياحية حتى الآن، حيث كشفت عن أحدث صورها من الدوحة، عصر اليوم الأربعاء، الأمر الذي نال إعجاب قطاع كبير من مُتابعيها، إذ قال أحدهم: «تأتي أجمل وجه سينمائي عربي بعد المرحومة سعاد حسني»، وقال آخر: «جميلة وأنيقة وشيك أوي أوي بصراحة».

ياسمين صبري تعود للسينما مع أمير كرارة

ومن المُقرر، انتهاء رحلة ياسمين صبري في قطر، خلال الأيام المُقبلة، بشأن استئناف تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد «يوم استقالة مجرم» بطولة الفنان أمير كرارة، إذ يشهد هذا العمل عودتها إلى السينما، بعد مرور 4 أعوام منذ فيلمها «الديزل» مع الفنان محمد رمضان، والذي عُرض عام 2018.

«يوم استقالة مجرم» من بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، ومحمد عبد الرحمن توتة، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المبناوي.