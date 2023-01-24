50 فنانا تشكيليا يبدعون في معرض مستوحى من فيلم لـ سعاد حسني

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، جانبا من مشاركة 50 فنانا تشكيليا يبدعون في معرض لأعمال فنية، مستوحاة من فيلم «خلي بالك من زوزو».

فيلم خلي بالك من زوزو

قال الفنان سمير عبد الغني، رسام الكاريكاتير، إن فكرة المعرض جاءت من قراءة نقدية للفنان النوبي حجاج أدوم، عن فيلم خلى بالك من زوزو لسعادة حسني، متابعا «من هنا وصلنا للفكرة إننا نعمل معرض فن تشكيلي من أحداث الفيلم، وبدأنا ودعمتنا نقابة التشكيليين وكتير من الفنانين الكبار شاركوا وساعدونا».

حريصة على المشاركة في المعرض

وأوضحت فاطمة حسن في حوارها لبرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على فضائية DMC، أنها حريصة على المشاركة في المعرض لأن فكرته جديدة ويجمع معظم أجيال فناني مصر من التشكيليين، خاصة وأن سعاد حسني ملهمة لأي فنان أو شاعر، ونقلت انطباع سعاد حسني في الفيلم من خلال ألوان اللوحات.

وأكد الفنان التشكيلي حسن داود، أن سعاد حسني هي الشخصية التي ظلت في مخيلة المشاهد حتى الآن بشكل متكامل، خاصة وأنها كانت تقدم كل أنواع الفنون بنفسها وبروح مرحة.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.