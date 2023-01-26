أهم كتب المغامرات في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. «لهواة السفر والرحلات»

تلقى كتب السياحة والسفر والمغامرة رواجا كبيرا بين فئة الشباب وخاصة من محبي السفر والترحا والاستكشاف، ومع انطلاق الدورة الـ54 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تنطلق خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، ترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز كتب السياحة والسفر الصادرة عن دور النشر حديثًا.

«تمشية قصيرة مع لولو»

مجموعة قصصية جديدة للكاتب محمد خير تعبر عنه وعن جيله؛ إذ تمتزج المشاهد اليومية مع المزاج العام لمدن كبرى تتسع لحكايات أبطاله، وهي تعيد القراء إلى فن القصة من جديد تماشيًا مع الزمن الحالي، حيث التكثيف ورشاقة السرد والتفاصيل العادية التي تصنع منها قصصًا أشبه ببورتريهات أدبية.

«النهايات السعيدة»

رواية للكاتب أحمد ناجي صادرة عن دار المحروسة للنشر يخرج فيها عن المدن المصرية المعتادة في كتاباته، ويذهب إلى مدينة نيويورك، حيث بطل الرواية المشرد الذي يسعى للترقي الاجتماعي فيذوب في مغامرات سرية وعجائبية في نيويورك.

«أوراق شمعون المصرى»

رواية لأسامة عبدالرؤوف الشاذلي، صادرة عن دار الرواق للنشر والتوزيع، قدم فيها الكاتب شهادة شمعون بن زخارى النجار، الشهير بشمعون المصري، على ما وقع من أحداث مع بنى إسرائيل، ابتداء من الخروج من مصر وشق البحر ودخولهم الأراضي المُقدسة، وصولاً إلى انفصاله عن بنى إسرائيل ليتيه فى أرض الحجاز.

«قطار الليل إلى تل أبيب»

رواية لرشا عدلي صادرة عن الدار العربية للعلوم، وتدور حول وثائق «الجينزا»، التي كانت تدفن في المقابر اليهودية، ونظرا لأهمية هذه الوثائق حاولوا الحصول عليها بسرقتها وبالفعل استطاعوا الحصول على الكثير منها.

«جنة الدنيا»

كتاب لهبة يس يصطحبك في رحلة جنة الدنيا إلى مكان آمن ومطمئن وإن ابتعدت عنه فاعلم أنك في خطر دائم، وتحكي بأسلوب ذكي عن الأمور التي تبعدك عن الطريق إلى مكانك المفضل الذي تطمح في الوصول له، حتى ندرك في نهاية الرحلة أننا نمتلك مفتاح راحتنا والعقل القادر على استعادته حال فقدانه.

«السادسة مساء بتوقيت باريس»

رواية للكاتبة شيرين جويلي، حول مطارة العلاقات القديمة ومنعنا من الوقوع في الحب مرة أخرى، حيث تدور حول فتاة ثلاثينية على تجربة ارتباط رائعة، أو هكذا تخيلت مع أحلام البدايات المعتادة لدى أغلب الفتيات، ولكن سرعان ما تتحول البدايات الحالمة إلى كابوس لا ينتهي، وتحارب العالم حتى تنقذ نفسها، وتنجو بحالة من السلام الداخلي، وتتغير الأمور والأحوال، ويهديها القدر فرصة في السادسة مساءً لتنجو بكل شيء.

«الهاوية»

لبيترا هولوفا وترجمة خالد البلتاجي، تدور حول ما تخفيه الأيام، وإمكانية التغلب على كوابيس العلاقات والأقدار، وهي صادرة عن دار الكتب خان، وتدور حول كاتبة رومانسية، تتأمل حياتها، وهى حبيسة شقتها، تتأمل مصيرها كما تتأمل مصير الوطن من خلال مراقبتها للمشاة والعابرين في الشارع أسفل العمارة التي تسكنها، تعاني من تربية طفليها، وتدمن على الشراب.

«ما رواه البحر»

رواية للكاتبة ساندرا سراج، وهي عبارة عن حكاية استثنائية يرويها البحر بنفسه، يروي الحياة من منظوره، من القاع وليس السطح، من الغرق لا النجاة، من منظور القدر لا البشر.

الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار: «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وجرى اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.