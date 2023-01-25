وزيرة الثقافة ونظيرتها الأردنية تشهدان حفلا فنيا على هامش معرض الكتاب

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ونظيرتها الأردنية هيفاء النجار، الحفل الفني الذي نظمته سفارة المملكة الأردنية الهاشمية على خشبة مسرح الجمهورية بوسط القاهرة على هامش فعاليات الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تحل عليها الأردن ضيف شرف.

ويأتي الحفل الذي دعا له السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، ضمن البرنامج الثقافي والفني لاختيار الأردن ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، وحضر الحفل مملثو السلك الدبلوماسي العربي والدولي، كما شارك في الحفل وفد من مؤسسة عبد الحميد شومان التي تعتبر أحد الشركاء الرئيسين لنا في البرنامج الثقافي والفني لضيف الشرف.

أمسية فنية باكورة مشاركة الأردن ضيف شرف معرض الكتاب

ورحب السفير أمجد العضايلة، بالحضور، وقال إن هذه الأمسية الفنية باكورة البرنامج الثقافي والفني للمملكة الأردنية خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ تلتقي قاهرة المعز مع عمان العز في ليلة موسيقية غنانية، وتشرفنا بأن تحل الأردن ضيف شرف على هذا المعرض، والقاهرة دائما تحضرها الأيام والليالي الثقافية الجميلة.

وقدم خلال الحفل، الموسيقار طارق الجندي، مقطوعات موسيقية من تأليفه، كما قدمت الفنانة الأردنية زين عوض، عددا من الأغاني الوطنية والتراثية الأردنية.