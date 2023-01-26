سارة حازم: 25 يناير أفضل يوم نبدأ فيه أولى حلقات برنامج «كل الزوايا»

استهلت الإعلامية سارة حازم أولى حلقات برنامجها الجديد «كل الزوايا»، المذاع عبر فضائية «on»، بتهنئة المشاهدين بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، مؤكدة أنها لم تجد مناسبة أفضل من هذا اليوم لتبدأ فيها برنامجها.

مكنش فيه يوم أحلى من النهاردة عشان نبدأ بيه أول حلقاتنا

وقالت سارة حازم: «كل سنة وكلنا بخير مكنش فيه يوم أحلى من النهاردة 25 يناير عشان نبدأ بيه أول حلقاتنا من (كل الزوايا)، ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، التاريخ اللي دايمًا بيفكرنا ببطولات رجال الشرطة وتضحياتهم من أجل هذا الوطن والتاريخ اللي بنحتفل فيه بموقعة الإسماعيلية اللي كانت من 71 سنة، واللي كانت رمز للتضحية والفداء الذي قدمه رجال الشرطة وعلى مدار التاريخ وحتى الآن».

سارة حازم: ثورة 25 يناير عبرت عن تطلعات المصريين

وأضافت سارة حازم: «وكمان ثورة 25 يناير اللي خرج فيها المصريين للتعبير عن تطلعاتهم للعيش الكريم، واللي سبق ووصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي إنها عبرت عن تطلعات المصريين في بناء مستقبل جديد، ومثلت هي وثورة 30 يونيو ثورتين عظيمتين في تاريخنا الحديث، ووصفهما الدستور المصري الحالي بأنها ثورتين فريدتين بين الثوارات الكبرى في تاريخ الإنسانية».