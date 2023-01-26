سفير سابق بالهند لـ سارة حازم: نيودلهي مرشحة لأن تكون الاقتصاد الثالث في العالم

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، سفير مصر لدى الهند سابقًا، أن دعوة مصر ورئيسها لحضور يوم الجمهورية في الهند كضيف شرف هو تكريم للدولة المصرية ورئيسها، وكذلك للعلاقات المصرية الهندية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أثبت جدارته ومكانته الاقليمية والدولية، وبالتالي يٌدعى كضيف شرف وحيد لاحتفالية الهند بذكرى تأسيس دستورها عام 1950.

إعادة العلاقات المصرية الهندية إلى مصافي العلاقات التي كانت تربط دومًا البلدين

وأوضح «حجازي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج «كل الزوايا»، المذاع عبر فضائية «ON»، أن هذا التكريم يليق بمكانة مصر ورئيسها، ويعيد العلاقات المصرية الهندية إلى مصافي العلاقات التي كانت تربط دومًا بين البلدين، وبدأت في العصر الحديث.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى بداية العلاقات المصرية الهندية في العصر الحديث، والتي بدأت بعدما استلهم المهاتما غاندي من سعد باشا زغلول المقاومة السلمية للاحتلال البريطاني، وحققت الهند استقلالها لتنتقل العلاقات بعدها لعلاقات وطيدة خلال فترة حركة عدم الانحياز في عهد الرئيس جمال عبدالناصر والزعيم الهندي جواهر آل نهرو، ثم العلاقات الحالية التي تحتاج فيها الدول إلى علاقات بدول أخرى تتمسك بالقانون الدولي، في فترة يزداد فيها الاضطراب والاستقطاب الدولي، خاصة في فترة الأزمة الروسية الأوكرانية.

الهند تملك تكنولوجيات في مجال الفضاء والمجال النووي

ولفت السفير محمد حجازي إلى أن الهند مرشحة لأن تكون الاقتصاد الثالث على العالم خلال عام 2030، معتبرًا أن العلاقات المصرية الهندية ذات فائدة لمصر والهند، مؤكدًا أن الأخيرة تملك تكنولوجيات في مجال الفضاء والمجال النووي، وتضعها نيودلهي في خدمة مصر وأي دولة راغبة في النهوض.