زاهي حواس يعلن عن كشف أثري جديد في «سقارة» بعد قليل

يعقد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات المصري الشهير وزير الآثار الأسبق، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، بعد قليل، بمنطقة سقارة الأثرية؛ للإعلان عن كشف أثري مصري جديد سيبهر العالم في «منطقة حفائر بعثة الدكتور زاهي حواس بمنطقة آثار سقارة».

وسيتضمن الكشف الأثري الجديد، مجموعة من التوابيت الأثرية المختلفة، وعليها نقوش جنائزية من نوعها، و«خبيئة تماثيل» يُكشف عنها لأول مرة.

منطقة سقارة تخبئ أسرار الحضارة

وقالت مصادر، لـ«الوطن»، إنّ التماثيل المكتشفة حديثًا في منطقة سقارة الأثرية تعود أغلبها إلى عصر «الدولة الحديثة»، مؤكدة أنّ الآثار المكتشفة وُجدت بـ«حالة جيدة»، على حد قول المصادر.

ويؤكد الدكتور زاهي حواس، أنّ الآثار والحضارة المصرية لم تبح بعد بكل أسرارها، وأنها تتضمن الكثير من الأسرار الشيقة، والتي يتم الكشف عنها بشكل متواصل، مما يبهر العالم أجمع.

منطقة سقارة

يذكر أنّ منطقة سقارة الأثرية تبعد نحو 40 كيلومترًا عن القاهرة، وأنّها تعتبر متحفًا مفتوحًا يضم معالم ومشاهد من التاريخ المصري القديم.

وتتنوع الآثار الموجودة في منطقة سقارة الأثرية ما بين مقابر للملوك، وكبار موظفي الأسرتين الأولى والثانية، وهرم الملك زوسر، وهو أقدم بناء حجري ضخم في التاريخ، وغيرها من المقابر والآثار الفريدة، من بينها مقابر للدولة الوسطى، والحديثة أيضًا.