تفاصيل انطلاق ماراثون «زوسر ألترا» من هرم ميدوم ببني سويف إلى سقارة بالجيزة

انطلق ماراثون «زوسر ألترا»، اليوم الجمعة، من أمام هرم ميدوم شمال محافظة بني سويف، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع العدائين الفراعنة وإحدى الشركات المعنية بتنظيم الأحداث الرياضية، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ويهدف إلى تسليط الضوء على المقاصد السياحية والأثرية التي تتميز بها مصر، ولترويج المنتج السياحي.

20 دولة عربية وأوروبية تشارك في المارثوان

شارك في السباق عدد كبير من العدائين المصريين والعرب والأجانب يمثلون نحو 20 دولة من مختلف جنسيات العالم، وتشمل دول «سويسرا، كندا، ألمانيا، إنجلترا، أسبانيا، اليابان، بلجيكا، فرنسا، أمريكا، النمسا، أستراليا، النرويج، إيطاليا، جنوب أفريقيا، فلسطين، تونس، الأردن، السعوية».

السباق بدأ من هرم ميدوم وانتهى بهرم سقارة

وكان السباق الدولي انطلق في ساعة مبكرة من صباح اليوم، تحت شعار «مصر بلد الحضارة»، من منطقة هرم ميدوم ثم السير في اتجاه الطريق الزراعي على ترعة الجيزاوية، مررواً بهرم اللشت بالعياط، حتى الوصول إلى منطقة دهشور، ثم السير بالطريق الداخلي لمنطقة دهشور، ثم العودة إلى ترعة سقارة حتى منطقة آثار سقارة، متجها إلى هرم سقارة، نقطة نهاية الماراثون.

تقديم كافة التسهيلات لإنجاح السباق

من جانبها أشارت رانيا عزت، مدير عام السياحة ببني سويف، إلى تكليفات المحافظ لنائبه بلال حبش، بالإشراف على الترتيبات والتجهيزات اللازمة لانطلاق الماراثون، حيث وجه نائب المحافظ بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية من الوحدة المحلية وإدارة السياحة والمرور والإسعاف، لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات المطلوبة في نطاق المحافظة، لتنظيم الفعالية أثناء انطلاق الماراثون من منطقة الواحة بمركز الواسطى.

وأشارت مدير عام السياحة ببني سويف، أهمية انطلاق السباق من واحة ميدوم، الأمر الذي يتسق مع خطة المحافظة لتنشيط قطاع السياحة، وتحت مظلة الاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، والتي تضم 6 قطاعات اقتصادية، منها قطاع السياحة، لما تمتلكه المحافظة من إمكانيات كبيرة في هذا المجال.

شهد حضور انطلاق الماراثون حمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الواسطى، ورانيا عزت، مدير الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة.