محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير طريق سقارة السياحي بطول 1.5 كيلومتر

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور المرورية، خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، لتحسين حركة سير المركبات والمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، إلى أن قطاع الطرق بمراكز ومدن المحافظة، يشهد تنفيذ العديد من المشروعات التي ستحسن من منظومة وشبكات الطرق بالمحافظة.

تطوير «المريوطية» بطول 1.5 كيلومتر

وأطلع «راشد» خلال تفقده أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بمركز ومدينة البدرشين، طريق سقارة السياحى والجاري تطويره بدءًا من طريق المريوطية وبطول 1.5 كيلومتر، وعرض 11 مترا، على نسب الإنجاز بالطريق، موجهًا بسرعة استكمال الأجزاء المتبقية ليتكامل الشكل الحضاري.

شدد محافظ الجيزة على ضرورة دعم الطريق بأعمدة إنارة وأرصفة مشاة وتدبيش جانبي الطريق، ومراعاة تنفيذ مهدئات السرعة طبقًا للمواصفات الفنية، لما لذلك من أهمية مرورية، حيث يشهد الطريق مرور الأفواج السياحية.

تكثيف الحملات لرفع المخلفات

وحرص «راشد» على تفقد أعمال تطوير وتغطية ترعة المنصورية بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال رفع المخلفات الملقاة بالجزء المكشوف من الترعة والرتش المتواجد على جسر الترعة، مشدداً على تكثيف الحملات لرفع كافة المخلفات خلال يومين على الأكثر لتحسين مستوى النظافة بالقطاع.

المرافقون للمحافظ خلال الجولة

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس.