تحرير 64 محضرا متنوعا لأصحاب المخابز بمدن وقرى كفر الشيخ

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة بكفر الشيخ، وعادل الهابط، وكيل المديرية، عن الحملات التموينية التي شهدتها مدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن، بالتعاون مع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، واللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، واللواء محمد عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء حاتم محمد عطية، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بإشراف اللواء ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملات بالمراكز والمدن والقرى، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز، والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من حصول المواطن عليها بسهولة، وفحص ماكينات الصرف للخبز، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

تحرير 64 محضرا متنوعا

وأوضح المحافظ، أنه تم ضبط العديد من المخالفات في معايير الجودة، والوزن، وانعدام النظافة، والاشتراطات الصحية والقانونية فيها، وأسفرت عن تحرير 64 محضراً متنوعاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة، تجاه المخالفين، مؤكداً على استمرار الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية.

تحرير 5 محاضر بدسوق

أسفرت حملة ببندر دسوق عن تحرير 5 محاضر، منهم 4 محاضر بيع بأزيد من التسعيرة، ومحضر عدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة لـ3 محاضر للمخابز نقص وزن لمخبزين بمقدار ما بين 5 و14 جراما، ومحضر مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وأسفرت الحملة ببيلا عن تحرير 11 محضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، ومحضر عدم نظافة، كما أسفرت الحملة على المخابز بدائرة مركز الرياض، عن تحرير 4 محاضر نقص وزن، ومحضرين مواصفات، وأسفرت الحملة على المخابز بدائرة مركز بلطيم عن تحرير 4 تقرير عدم وجود قائمة تحدد سعر ووزن الرغيف القانوني، وتقرير إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و3 تقارير إنتاج خبز ناقص الوزن.

تحرير 7 محاضر نقص وزن بمطوبس

وأسفرت الحملة على المخابز بدائرة مركز الحامول، عن تحرير محضر عدم وجود لوحة على واجهة المخبز، و12 مخالفة نقص وزن، وأسفرت الحملة على المخابز بدائرة مركز مطوبس، عن تحرير 7 محاضر نقص وزن، و5 محاضر مواصفات، ومحضر تجميع دقيق بلدى مدعم، وأسفرت الحملة على المخابز بدائرة مركز فوه، بتحرير 4 محاضر نقص وزن، ومحضرين عدم إعلان، ومحضر مواصفات.