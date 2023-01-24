جماهير كفر الشيخ تلتقط صورا مع لاعبي الزمالك بفندق الإقامة قبل مباراة المحلة

حرص العديد من جماهير ومشجعي القلعة البيضاء من أبناء محافظة كفر الشيخ، على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل مغادرتهم فندق الإقامة بمدينة كفر الشيخ، استعداداً لمباراة غزل المحلة، المقرر لها اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

لتقاط الصور التذكارية مع نجوم الفريق الأبيض

وتجمع عدد قليل من الجماهير أمام فندق الإقامة بمدينة كفر الشيخ، حيث التقطوا الصور مع أحمد مصطفى الشهير «بزيزو»، وإمام عاشور، ومحمد صحبي، ويوسف أسامة، ونبيل عماد «دونجا»، وغيرهم من النجوم بالفريق الأبيض.

وبدت حالة من الحُزن علي فريق الزمالك عقب خسارة الفريق يوم السبت الماضي في المباراة التي جمعت بينه وبين فريق النادي الأهلى ما أسفر عن فوز الأهلي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ضرورة طي صفحة مباراة القمة أمام الأهلي

وعلم «الوطن»، إن جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتمع بلاعبي الفريق داخل المعسكر المغلق، الذي أُقيم في أحد فنادق كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، وطالبهم بضرورة طي صفحة مباراة القمة أمام الأهلي، والتركيز في مباراة اليوم، والمنافسة بقوة على بطولة الدوري الممتاز، والعودة إلى المركز الأول بجدول الترتيب.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد غادر منذ قليل فندق إقامته في محافظة كفر الشيخ، استعدادًا لمباراة غزل المحلة، المقرر لها اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة غزل المحلة، على ملعب الأخير، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

غيابات الزمالك أمام غزل المحلة

ويأتي على رأس الغيابات محمود عبد الرازق شيكابالًا لتعرضه لوعكة صحية، والتونسي حمزة المثلوثي بسبب الإصابة التي تعرض لها فى مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، حيث لعب الأبيض 14 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وهُزم في مباراتين.

بينما يأتي فريق غزل المحلة في المركز السابع برصيد 22 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة حقق خلالهم الفوز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات.