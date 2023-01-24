كفر الشيخ الأزهرية تُقيم معرضا لطرح أعمال ختام فعاليات مبادرة «الراقي بأخلاقي»

أقامت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الثلاثاء، معرضاً لطرح أعمال وإنجازات فعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»، في اليوم الختامي للمبادرة، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحضور الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الذي بدوره قام بقص شريط افتتاح المعرض، وتفقد أعماله، ومنتجاته التي أعدتها معاهد وإدارات المنطقة المشاركة به.

المعرض شمل أعمالاً متنوعة من اللوحات والمجسمات

بدأت فعاليات حفل ختام المبادرة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تقديم عدة فقرات من طلاب وطالبات معاهد إدارة قلين التعليمية الأزهرية بجميع المراحل الدراسية، التي تناولت الحديث عن المبادرة، والقيم المختلفة المدرجة بها، علاوةً علي تفقد معرض الأعمال التي تم تنفيذها خلال المبادرة والتي شملت أعمالاً متنوعة، من اللوحات والمجسمات، والمطويات، والكثير من الأعمال التي تُعبر عن القيم السبعة التي تم تناولها في إطار مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي».

وأعرب الزوار عن إعجابهم بجميع الأعمال المشاركة، وكذلك التعاون الموجود بين جميع المشاركين في هذا المعرض، منذ انطلاق المبادرة.

ومن جانبه، ألقى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة؛ كلمة وجّه فيها الشكر لجميع القائمين علي تنفيذ وإعداد المعرض، وكذا السادة المتواجدين به على حضورهم الكريم، للمشاركة في حفل ختام المبادرة، موجهاً خالص الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في هذه المبادرة وخاصةً أصحاب الأعمال الرائدة، والمتميزين من الطلاب، والمُعلمين، وشيوخ المعاهد، ومديري الإدارات، ومنسقي المبادرة بكل معهد، تقديراً لمجهودهم المتميز، كما خص بالشكر منسق المبادرة بالمنطقة الدكتور أبو السعود الزفتاوي.

وشهد المعرض حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي بالمنطقة، وعدداً من قيادات ديوان المنطقة، ومسؤولي إدارة رعاية الطلاب بها، إلى جانب تواجد بعضاً من موجهي عموم الديوان، ومنسقي المبادرة بالإدارات.

أهداف المبادرة

تأتي هذه المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، حيث تهدف إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف، علاوةً على مواجهة الانحرافات السلوكية على كافة الأصعدة والتصدي لها بكافة الوسائل الممكنة.