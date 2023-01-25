تشييع جثمان شهيد الشرطة النقيب أحمد ياسر توفيق في كفر الشيخ «صور»

شيع الآلاف من أهالي قرية «أبو أحمد»، التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، بعد صلاة ظهر اليوم، جثمان الشهيد النقيب أحمد ياسر توفيق، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، والذي اُستشهد خلال مداهمة جنائية، فجر اليوم.

المحافظ يتقدم المشيعين

وتقدم المشيعين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشرطية بالمحافظة، وعد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، والآلاف من أهالي كفر الشيخ.

لف جثمان الشهيد بعلم مصر

وتم لف جثمان الشهيد بعلم مصر، ردد المشيعون هتافات «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، و«الله أكبر.. الله أكبر»، في ظل حالة من الحُزن الشديد والبكاء الذي سيطر على الجميع.

محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء لأسرة شهيد الشرطة

وأعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن حزنه لفقد النقيب أحمد ياسر توفيق، مقدماً خالص التعازي لأسرة الشهيد، ولمديرية أمن كفر الشيخ، ووزارة الداخلية، والنائب علي أبو أحمد، عضو مجلس النواب، في وفاة ابن شقيقه، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادةً.

استشهاد النقيب أحمد ياسر توفيق

واُستشهد النقيب أحمد ياسر توفيق، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، 26 عاماً، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أثناء تأدية عمله ضمن مأمورية شرطية بشأن إلقاء القبض على مسجل خطر، يُقيم بقرية دفرية، التابعة لمركز كفر الشيخ.