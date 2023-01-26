عازف موسيقى فيلم «تيتانك»: اللحن مفتاح نجاح أي عمل غنائي

تحدث العازف الفرنسي ريتشارد كلايدرمان، عازف موسيقي «تيتانك»، عن قيمة اللحن في الأعمال الغنائية والموسيقية، قائلا «اللحن هو مفتاح نجاح أي عمل غنائي أو موسيقي، فأنا لا أرى أنه عمل موسيقى ناجح دون أن يكون العنصر الرئيسي في نجاحه هو اللحن الموضوع له بعناية».

ريتشارد كلايدرمان يكشف نوع موسيقاه المفضلة

وأضاف كلايدرمان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموسيقى الرومانسية هي الأقرب لقلبه، وأكثرهم مصداقية بين أنواع الموسيقى، لأنها دوما ما تكون مرتبطة بمشاعر الانسان، وأن اللحظات التي يريد فيها الإنسان لسماع الموسيقي هي اللحظات الرومانسية في حياته، باعتبارها الأكثر مصداقية، «أرى أن الموسيقى الرومانسية هي الأقرب للإنسان عن الموسيقى المرتبطة بذكرياته».

إحياء حفل لريتشارد كلايدرمان في مصر

جدير بالذكر أن العازف الفرنسي ريتشارد كلايدرمان، عازف موسيقى «تيتانك»، أحى منذ أيام قليلة ماضية، الحفل السنوي لدعم مرضي السرطان، بمنطقة القاهرة الجديدة، وحضر عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن، من أبرزهم الدكتور مصطفي الفقي، والفنان حسين فهمي.