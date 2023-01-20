كلايدرمان يحيي حفلا خيريا بالقاهرة بحضور نخبة من النجوم.. ويعزف «تيتانيك»

بدأ العازف الفرنسي العالمي ريتشارد كلايدرمان حفله الموسيقي الخاص المقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نخبة من النجوم الفن، وأبدع في عزف موسيقى فيلم تيتانيك، خلال حفله الخيري.

حسين فهمي أبرز الحاضرين

وحضر الحفل الفنان حسين فهمي والفنانة بشرى والفنان محمود حميدة والمخرج أمير رمسيس.

حفل خيري لدعم مرضى سرطان الثدي

الحفل يُقام خيريا لدعم المؤتمر الدولي لسرطان الثدي وأمراض النساء والعلاج المناعي BGICC.

الفنان العالمي أكد سعادته بالمشاركة في حفل بمصر

وأكد ريتشارد سعادته بالعودة إلى مصر مرة أخرى والمشاركة في حفل خيري ضخم بالقاهرة، قائلا: «أنا سعيد بالرجوع مرة أخرى للعزف بمصر، فلم تكن السنوات الماضية ممتعة على الجميع بسبب جائحة كورونا، ولكن الموسيقى ساعدتنا في إعطائنا القوة والصبر خاصة مع الذين يحاربون مرضهم، ولهذا أنا سعيد بدعوة دكتور هشام الغزالي لي».

ريتشارد كلايدرمان يختتم حفله على نغمات love story

واختتم كلايدرمان عزفه خلال حفله الخيري على نغمات موسيقى love story.