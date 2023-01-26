جامعة الجلالة تنشر حصاد الفعاليات والأنشطة في الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022/2023.

وأوضح الشناوي، في بيان صحفي، أن جامعة الجلالة استقبلت أولى دفعاتها للشهادات المزدوجة مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية «Arizona State University»، في العديد من المجالات والبرامج الدراسية، حيث بدأت الدراسة بـ 5 برامج دراسية مميزة كمرحلة أولى خلال العام الجامعي 2022 - 2023، وذلك في مجالات الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال، والتي تضم برامج «هندسة البرمجيات، وهندسة كهربائية، إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية»، كما سيتم إضافة برامج أخرى متطورة في مجالات الفنون والتصميم، والعلوم الإنسانية، والاجتماعية، والإعلام، والعلوم في المستقبل القريب، حيث تستهدف الجامعة طرح أكثر من 20 برنامجًا دراسيًا بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت.

استقبال طلاب الشهادات المزدوجة مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية

وأوضح أن هناك اهتمامًا بإتاحة جامعة الجلالة الثقافات المختلفة، بحيث لا تقتصر البرامج المُقدمة على ثقافة واحدة، وهو ما قامت به الجامعة من خلال اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة هيروشيما اليابانية، لافتًا إلى وجود 15 أستاذًا من جامعة هيروشيما للتدريس بجامعة الجلالة في عدة مجالات بينها مجال طب الأسنان، ومجال الهندسة والعمارة.

وأضاف أن جامعة الجلالة وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان، بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي وتعزيز التفاهم المُتبادل بين الطرفين، وتطوير التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك في مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتبادل الخبراء والمُختصين في شتى المجالات، وإقامة وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بهدف التعاون في البرامج الأكاديمية المُشتركة «المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا»، والبحوث والرسائل العلمية ومشروعات تطوير التعليم، والمشروعات البحثية المشتركة، وكذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، بهدف توفير منح دراسية في عدة مجالات دراسية للطلاب.

واستضافت الجامعة وفدًا من رؤساء الجامعات النيجيرية والسودانية، على هامش مشاركتهم في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا «Africa Health ExCon»، كما استقبلت الجامعة سفيرة البرتغال في مصر؛ لبحث آليات تعزيز التعاون المُشترك بين جامعة الجلالة والجامعات البرتغالية.

وفي إطار تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، أطلقت جامعة الجلالة حملة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي، بجانب توفيرها وحدة رعاية صحية نسائية للكشف المُبكر عن سرطان الثدي، كما أطلقت اليوم الطبي للفحص المجاني لـ «السكر وضغط الدم وقياس الوزن» لجميع العاملين والطلاب بالجامعة، كذلك تم تنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، فضلًا عن تقديم فرقة كورال "روح الشرق" عروضًا فنية خلال الحفل الترحيبي الأول بالطلاب الجدد والقدامى للعام الأكاديمي 2022/2023.

وفيما يتعلق بالأنشطة الطلابية، عقدت الجامعة سلسلة لقاءات دورية مع الطلاب للإجابة على كافة تساؤلاتهم في نقاش مفتوح لتلبية احتياجاتهم والاستماع إلى مُقترحاتهم، وتنظيم العديد من الرحلات الترفيهية والميدانية، لربط الدراسة النظرية بالتدريبات العملية، كما تم تنظيم أول مسابقة «بوستر داي»، بين طلاب المجالات الدراسية المختلفة بالجامعة، كما فاز طلاب برنامج الذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني في أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة عن المُدن الذكية، ونظمت الجامعة يومًا تدريبيًا لأطباء العلاج الطبيعي بمستشفى السويس العام، لتأهيل وصقل خبرات الكوادر الطبية في القطاع الصحي.