نجوم الفن يهنئون صلاح عبد الله بعيد ميلاده: «أغلى الغاليين»

احتفل عدد من نجوم الفن، بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله، حيث يعتبره الجمهور بمثابة «الجوكر»، وشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية خلال مشوار فني طويل، واحتفل أمس بعيد ميلاده الـ68.

يسرا تهنئ صلاح عبد الله

وهنأت الفنانة يسرا، الفنان صلاح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، وكتبت في تغريدة لها: «كل سنة وأنت طيب يا أغلى الغاليين.. ربنا يديمك نعمة على كل حبايبك وعلى ولادك، ربنا يسعدك وينور حياتك ويرزقك الصحة وراحة البال».

أحمد فهمي يهنئ صلاح عبد الله

من جانبه هنأ الفنان أحمد فهمي، الفنان القدير صلاح عبد الله، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهر في صورة معه، وهو يقبل يديه، وكتب: «عيد ميلاد سعيد».

أكرم حسني يهنئ صلاح عبد الله

«كل سنة وإنت طيب يا عم صلاح يا حبيب الكل»، بهذه الكلمات تحدث الفنان أكرم حسني، عن صديقه صلاح عبد الله، ونشر أكرم حسني، صورة رفقة الفنان صلاح عبد الله، عبر خاصية «الاستوري».