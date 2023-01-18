صلاح عبد الله يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم البطة الصفرا: كلمة السر «توتا»

انضم الفنان صلاح عبد الله إلى فريق عمل فيلم البطة الصفرا الذي يقدم بطولته الثنائي غادة عادل ومحمد عبد الرحمن «توتا»، والذي يتم تصويره خلال هذه الفترة للانتهاء من باقي المشاهد.

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الفنان صلاح عبد الله عن كواليس انضمامه لفيلم البطة الصفرا فقال «أنا دوري ضيف شرف في الفيلم وجيت مخصوص علشان محمد عبد الرحمن توتا حبيبي وبحبه وكان نفسي أشوفه فجيتله بقى».

صلاح عبد الله يتحدث عن مشاركته في فيلم البطة الصفرا

وتابع الفنان صلاح عبد الله بأن الفنان محمد عبد الرحمن توتا واحد من الكوميديانات المميزين خلال هذه الفترة، وأنه يحب العمل معه وسبق وعمل معه قبل ذلك ويستمتع للغاية بالعمل معه.

وكشف الفنان صلاح عبد الله أن فيلم البطة الصفرا فكرته مميزة للغاية، وأنه سيشارك بدور صغير سيكون له تأثير في الأحداث وسيحبه الجمهور بمجرد عرضه في السينمات.

يذكر أن فيلم البطة الصفرا يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتا وعدد آخر من الفنانين.