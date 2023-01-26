أكرم حسني يهنئ صلاح عبد الله بعيد ميلاده: حبيب الكل

حرص الفنان أكرم حسني، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أكرم حسني يهنئ صلاح عبد الله

ونشر أكرم حسني، صورة رفقة الفنان صلاح عبد الله، عبر خاصية «الاستوري»، وعلق عليها: «كل سنة وإنت طيب يا عم صلاح يا حبيب الكل».

وفي سياق آخر، حقق أكرم حسني، نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال أغنية أكرم حسني، الجديدة «السهر والانبساط»، التي يتعاون فيها مع هشام عباس وحميد الشاعري، والتي طرحت عبرموقع الفيديوهات «يوتيوب».

غياب أكرم حسني عن دراما رمضان 2023

بينما يغيب أكرم حسني، عن السباق الرمضاني هذا العام 2023، وذلك بعد أن حقق نجاحا كبيرا العام الماضي، بمسلسل «مكتوب عليا»، حيث دارت أحداثه حول مقابلة غريبة بحياة جلال عندما يستيقظ في اليوم التالي، ليجد كل ما سيحدث له خلال النهار مكتوبا على جسده، فتتحول أيامه إلى سلسلة من المواقف الكوميدية.

وشارك في بطولته أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، أحمد فهمي، بسنت النبراوي، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، جهاد عصام، عزة لبيب، ياسمين عادل.