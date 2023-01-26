6 معلومات عن المخرج سميح منسي.. رحل عن عمر يناهز الـ63 عاما

رحل عن عالمنا المخرج سميح منسي، بالأمس، عن عمر يناهز الـ63 عاما، بعد صراع كبير مع المرض، وذلك حسبما أعلن الفنان شريف إدريس، حيث كتب عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «وداعا الصديق المخرج الأستاذ سميح منسي، إنا لله وإنا إليه راجعون».

موعد ومكان عزاء المخرج سميح منسي

كما كشفت نقابة المهن السينمائية، عن موعد ومكان عزاء المخرج سميح منسي، حيث يقام يوم السبت الموافق 28 يناير بمس جد الحامدية الشاذلية بالمهندسين عقب صلاة المغرب.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية أبرز المعلومات عن المخرج سميح منسي وهي كالتالي:

- المخرج سميح منسي هو من مواليد عام 1960.

- حصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة في جامعة القاهرة.

- التحق في المعهد العالي للسينما.

- عمل كمساعد مخرج في العديد من الاعمال

- عمل مع العديد من المخرجين من أبزرهم «أشرف فهمي، محمد خان، إنعام محمد».

- قام بإخراج فيلم «واحد كابوتشينو»، عام 2005.

تفاصيل فيلم «واحد كابوتشينو»

وكانت أحداث فيلم «واحد كابوتشينو»، تدور أحداثه حول شخصية «سعيد أبو دومة»، وحلمه بأن يقيم بالقاهرة من أجل تحقيق حلمه بالتمثيل، وأن يصبح فنانًا معروفًا، وبعد وصوله للقاهرة يبدأ في البحث عن مكتب ريجسير ليساعده في الوصول إلى هدفه.

وشارك في بطولة فيلم «واحد كابوتشينو» عبد الله محمود، حسن حسني، فرح، جيهان قمري، نشوي مصطفي، يوسف داود، لطفي لبيب، محمد شرف، محمود عبد الغفار، نورا السباعي، سيد الرومي، حسام صلاح.