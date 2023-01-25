صبري فواز يروي تفاصيل آخر مكالمة مع سميح منسي: «ما كنتش أعرف إنه بيودعنا»

روى الفنان صبري فواز، تفاصيل آخر مكالمة جمعته بالمخرج سميح منسي، الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 63 عامًا.

وكتب صبري فواز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «دنيا غريبة.. الأستاذة يارا منسي.. الاستايليست اللي عملت الشغل الجميل اللي شوفتوه في مسلسل وبينا ميعاد ده.. فنانة شابة وجادة وشاطرة وإنسانة لطيفة جدًا».

قلت لابنته: الدنيا دي صغيرة جدًا

وأضاف: «أيام التصوير عرفنا إن والدها بعافية شوية، وكنا بنطمن عليه كل شوية.. تقول الحمد لله.. آخر يوم تصوير، من أسبوع تقريبًا، عرفت بالصدفة كدة إن والدها ده، يبقى صديقنا المخرج السينمائي سميح منسي.. قلت لها مش ممكن.. الدنيا دي صغيرة جدًا.. طب اطلبيه من موبايلك واديهولي أكلمه.. ده واحشني جدًا».

هيوحشنا قلبك الطيب وطلتك البشوشة

وتابع:«كلمته وفرحت إني سمعت صوته بعد فترة انقطاع.. وماكنتش أعرف إنه بيودعنا.. مع السلامة يا سميح.. هايوحشنا قلبك الطيب وطلتك البشوشة.. لا إله إلا الله».