«القومي للمرأة» بكفر الشيخ ينظم ورشة لتدريب الفتيات على صناعة الحلي

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ورشة عمل بمقر الفرع عن صناعة الحلي باستخدام أبسط الأدوات والخامات مثل «سلك النحاس الأصفر، والأحمر، والخرز، والأحجار الكريمة»، واستهدفت الورشة بعض السيدات والفتيات الراغبات في إقامة مشروعات متناهية الصغر لصناعة، وإنتاج الحلي والإكسسوارات، للاستخدام الشخصي، والبيع لزيادة الدخل.

ورشة للفتيات لإقامة مشروعات متناهية الصغر

جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ.

وقام بالتدريب الدكتورة نجلاء الأشرف، أستاذ المعادن والحلي، ووكيل كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وحضرها من فرع المجلس فريدة المزين، المقرر المناوب، وسعيدة كامل، وإيمان مصطفى، عضوات الفرع.

الورشة تهدف لإحياء الحرف التراثية في المجتمع المصري

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقررة المجلس القومى للمرأة فرع كفر الشيخ، أنّ الورشة تهدف إلى إحياء الحرف التراثية في المجتمع المصري، والتعرف على الحلى المصري القديم وأنواعه وأشكاله، ومواد التصنيع، وربطها بالحلي المعاصر، إضافة إلى المساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال تعليم مهارة صناعة الحلي باستخدام السلك، واكتساب مهارة تنفيذ حلي مستوحى من نماذج الفن المصري القديم، وتنمية المهارات الإبداعية لدى المتدربات، وترسيخ قيمة التراث المعنوي، وأهمية الحفاظ عليه، إضافة لإقامة مشروعات متناهية الصغر لصناعة وإنتاج الحلي والاكسسوارات، بهدف الاستخدام الشخصي، والبيع لزيادة الدخل.