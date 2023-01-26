«الأعلى للجامعات»: إعلان استراتيجية جديدة للتعليم العالي في فبراير المقبل

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن اللجان المشكلة من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، تواصل عملها بشأن ما توصلت إليه المناقشات حول مقترحات الخطة الإستراتيجية الجديدة للوزارة، منوهاً إلى الكشف عنها خلال شهر فبراير المقبل والإعلان عن كافة قوانينها ومحاور عملها من خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي.

الخطة الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

وأكد عضو الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الخطة تشمل كافة جوانب المؤسسات الجامعية والتعليم العالي بما يتماشى مع رؤية وأهداف الدولة المصرية ويحقق طموحاتها وأهدافها ويلبي خططها المتعلقة بالتنمية، لافتا إلى أن الخطة تستهدف وضع قانون واحد لمؤسسات التعليم الجامعي.

الأعلى للجامعات يشدد على إعلان نتائج الامتحانات

وفي السياق ذاته، شدد الأعلى للجامعات الحكومية على ضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الأول 2023 والاستعداد مبكراً للفصل الدراسي الثاني والتأكيد على ضرورة رفع كافة المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة لمختلف الفرق الدراسية وبدء أعمال الصيانة الشاملة للمنشآت الجامعية المختلفة.