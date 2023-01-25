جامعة حلوان الأهلية تنتهي من امتحانات «التيرم الأول» وتستعد لإعلان النتائج

اختتمت جامعة حلوان الأهلية، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023، وأجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، زيارة تفقدية للجامعة الأهلية، اليوم، التقى خلالها بأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة.

قنديل يوجه بسرعة إعلان النتائج للطلاب

وأشاد رئيس الجامعة، بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات، بالحرص على تذليل أية عقبات خلال فترة انعقاد الامتحانات، كما أثنى على الجهود المبذولة للالتزام بالخطة التي وضعتها الجامعة، لأداء الامتحانات، فضلًا عن التزام أعضاء هيئة التدريس، ومسئولي البرامج، بالإشراف المستمر على انتظام سير العملية الامتحانية.

امتحانات التيرم الأول 2023

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على مواصلة العمل داخل الكنترولات على قدم وساق حتى يتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في أسرع وقت.

وأشاد رئيس الجامعة، بنجاح أعمال أول امتحانات بجامعة حلوان الأهلية منذ بدء الدراسة في أول أكتوبر 2022، موجها الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، لما بذلوه من جهود كبيرة، ساهمت في انتهاء الامتحانات على هذا النحو المشرف ودون رصد أي مشاكل أو معوقات.