المجلس الأعلى للجامعات يشدد على إعلان النتائج مع بداية الفصل الدراسي الثاني

شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في اجتماعه الدوري بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعلم، ورؤساء الجامعات والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، على ضرورة وأهمية تكثيف التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكليات التربية بالجامعات المصرية، بمختلف المجالات التي تصب في النهاية لصالح الطالب والخريج المصري.

تدريب طلاب كليات التربية

وأكد المجلس في تقرير صادر عنه جرى توزيعه على الجامعات المختلفة، ضرورة الاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلاب في الجامعات المصرية المختلفة الحكومية والخاصة، من أجل تأهيلهم وصقل مهاراتهم المختلفة، والارتقاء بها من أجل زيادة خبراتهم و قدراتهم كي يكونوا قادرين ومؤهلين على تلبية احتياجات التعليم الأساسي المختلفة لمواكبة التطورات التي يجرى إدخالها في المناهج الدراسية بالمدارس عامة، والسعي قدما نحو تخريج معلمين مُتميزين قادرين على الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في مصر، وبما يتماشي ويلبي طموحات الجمهورية الجديدة.

انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وشدد الأعلى للجامعات الحكومية، على ضرورة الإسراع في تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، وأن يكون موعد إعلان النتائج مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لمختلف الكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، وضرورة الاستعدادات للتيرم الثاني، وتشديد الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.