وفاة شخص بعد مصرع ابنه تحت عجلات قطار بـ4 أيام.. لم يتحمل ألم الفراق

شيّع أهالي قرية الدلجمون التابعة لمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثمان عادل فريج، البالغ من العمر 47 عاماً، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة العصر، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على وجوه الأهالي واتشحت السيدات بسواد.

وقال تامر البقلي أحد أهالي قرية الدلجمون، لـ«الوطن»، إنه تم تشييع الجنازة عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، واستلام الجثمان من مستشفى كفر الزيات العام، وأداء صلاة الجنازة عليه عقب الانتهاء من صلاة العصر من مسجد البعل، في مشهد جنائزي مهيب، ودفنه في مقابر العائلة، بمسقط رأسه، بجوار جثمان ابنه.

مصرع الابن تحت عجلات القطار

وأضاف محمد عفيفي أحد أهالي القرية لـ«الوطن»، أن المتوفى يُدعى عادل فريج، وكان يعاني من عدة أمراض مزمنة، وتم نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام، منذ 4 أيام، بعد عدة ساعات من وفاة ابنه الأكبر «وائل» أسفل عجلات القطار، حال مروره من معبر غير شرعي، بقرية طنوب بمحافظة المنوفية.

وأشار إلى أن «وائل» يبلغ من العمر 28 عاما، وكان يعاني من اضطربات نفسية، وكان متغيبا عن المنزل قبل وفاته بـ3 أيام، إلى أن تم العثور عليه متوفيا، في محافظة المنوفية.

الأب حزن على ابنه الأكبر

وأكد ممدوح فريج، شقيق المتوفى لـ«الوطن»، أن شقيقه المتوفى متزوج ولديه اثنان من الأبناء، أكبرهما «وائل» الذي توفى منذ 4 أيام، وفتاة، مضيفا: «شقيقى كان متعلقا بابنه وائل، ولما توفى حزن حزناً شديداً عليه، وأصيب بحالة نفسية سيئة، وتم نقله إلى مستشفى كفر الزيات وحجزه داخل غرفة العناية المركزة وتوفى صباح اليوم بعد 3 أيام من حجزه بها».