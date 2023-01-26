إعادة طفل متغيب إلى أحضان أسرته في كفر الزيات

نجحت وحدة مباحث مركز كفر الزيات، في العثور على طفل بعد تغييه منذ ظهر أمس الأربعاء، وتم التحفظ على الطفل داخل ديوان المركز تمهيدا لتسليمه إلي ذويه وأنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة كفر الزيات، تلقت بلاغاً من ولي أمر طفل يدعى محمد عبد النبي السيد شرابي، 12 عاماً، ومقيم في قرية كفور بلشاي مركز كفر الزيات، بتغيب نجلهم عن المنزل منذ ظهر الأربعاء الماضي.

تشكيل فريق بحث

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وبعمل التحريات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة، وبسؤال ذويه، وتتبع سير الطفل المتغيب، أمكن العثور عليه حال تواجده بمدينة كفر الزيات، وتم التحفظ على الطفل داخل ديوان عام مركز الشرطة، وتسليمه إلى ذويه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

تفريغ كاميرات المراقبة

وقال حسام عموش، أحد أهالي قرية كفور بلشاي لـ«الوطن»، إن الطفل متغيب عن منزله من ظهر أمس الأربعاء، وفور إبلاغ الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات، قاموا بتفريغ كاميرات المراقبة، وتم العثور على الطفل.