كشف ملابسات تغيب طفل عن منزل أسرته بحلوان «اشتغل حلاق في الجيزة»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما جرى تداوله متضمناً التماس أحد الأشخاص بمساعدته في العثور على نجله، عقب تغيبه عن المنزل بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

بالفحص واستدعاء الأب وهو مالك محل حلاقة مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبسؤاله أقر بغياب نجله «15 عاما» عن المنزل بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، بسبب قيام والدته بتعنيفه، وبسؤال والدته أيدت ذلك.

بتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل لمكان تواجد الطفل، وتبين قيامه بالعمل في محل حلاقة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، ومقيم بذات العنوان، وجرى العثور عليه وبسؤاله أقر بما سبق.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.