10 نصائح قبل الشراء من معرض الكتاب.. اسأل عن الخصومات

انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الأربعاء وحتى السادس من شهر فبراير المقبل، وسط إقبال كثيف من الزوار لشراء الكتب والاستمتاع بالفقرات الفنية التي تقدمها المسارح بالمعرض، والعديد من القراء يبحثون بشكل مستمر عن الكتب ودور النشر الموجودة، لاختيار الكتب التي تناسبهم، وأحيانًا تنتهي الزيارة بشراء كتب لا تناسبهم.

نصائح قبل شراء الكتب من معرض القاهرة الدولي

وتقدم «الوطن» 10 نصائح قبل التوجه إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب وشراء الكتب، كي لا تنتهي رحلتك إلى المعرض دون الحصول على ما يفيدك، بحسب الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:

- جهز قائمة أولية بالكتب التي تريد شرائها، ويجب أن لا تنساق وراء الدعاية ومقترحات الناشرين، اختار فقط الكتاب المناسب لك.

- عند اختيار الكتاب الذي تريد شراءه، قم بكتابة اسم دار النشر التابع لها الكتاب، حتى تصل إليه بشكل أسرع عن زيارة المعرض.

- ضع الشراء جانبًا عند زيارة المعرض، عليك في البداية بأخذ جولة كاملة داخل المعرض، واجعل شراء الكتاب آخر رحلة لك، فيمكن أثناء التجول رؤية كتاب يشد انتباهك ويناسب ميولك.

- اسأل عن الخصومات، في دور النشر لكن تأكد من أنها حقيقية، ولا تنساق وراء الخصومات فقد تكون لكتب بلا قيمة أو وهمية.

- لا تحاول شراء كتاب من عنوانه فقط، أو شكل الغلاف، قم بتفحص الكتاب أولًا حتى تتأكد من مناسبة محتواه لك.

- حاول الوصول إلى معرض الكتاب مُبكرًا، وذلك قبل ميعاد فتح باب الدخول، حتى لا تضطر للوقوف في الطابور.

- يعد الكتاب من أهم مصادر تطوير تفكير الإنسان وزيادة وعية، لذا حاول أثناء شراء كتاب الاهتمام بالكيف وليس الكم، فربما اختيار كتابًا واحدًا جيدًا قد يكون أفضل من عشرات الكتب غير المهمة.

- قم بقراءة بعض الفقرات القصيرة داخل الكتاب، فيمكن من خلال ذلك معرفة أسلوب المؤلف ومحتوى مبدأي للكتاب قبل شرائه، ومعرفة هل يناسبك أم لا؟

- أثناء زيارتك لمعرض الكتاب، حاول أخذ شنطة ظهر كبيرة حتى تتمكن من وضع الكتب بها لسهولة التجول داخل قاعات المعرض.

- خذ معك أثناء الزيارة نوتة صغيرة، دون بها بعض الكتب التي أعجبتك وتريد شراءها، وأسماء دار النشر، حتى تتمكن من زيارة المعرض مرة أخرى وشراء الكتاب إذا كنت لا تستطيع ذلك في الزيارة الأولى.