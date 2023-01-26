«مصر للطيران» تعلن عن تخفيضات على تذاكر رحلات العمرة للسعودية

كشف الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة مصر للطيران، عن أسعار تذاكر الطيران للراغبين في أداء عمرة شهر رجب وشعبان ورمضان، والسفر إلى المملكة العربية السعودية لقضاء تلك الأيام المباركة بها.

ووضعت شركة مصر للطيران بعض العروض على أسعار تذاكر الطيران للسعودية لأداء العمرة في الفترة الجارية وخلال شهري شعبان ورمضان، واشترطت تفعيل بعض التخفيضات بشرط الحجز قبل شهر من تاريخ السفر.

أسعار تذاكر الطيران للسعودية

وذكر موقع الشركة، أن تذاكر السفر لأداء العمرة إلى المدينة المنورة يصل سعرها إلى 9505 جنيهات، ويصل سعر تذاكر الطيران إلى جدة 8238 جنيها، كما يصل سعر تذاكر السفر إلى الرياض إلى نحو 8685 جنيها، وأسعار تذاكر الطيران بعيدا عن العروض تصل إلى 13 ألف جنيه.

أسعار عمرة رجب

وكشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أسعار برامج عمرة رجب، والتي تختلف من شركة لأخرى ووفق البرامج التي يتم اختيارها.

وقال وحيد، إن أسعار عمرة رجب تبدأ من 26 ألف جنيه بالنسبة لبرامج المستوى الاقتصادي الذي تبلغ مدته نحو 15 يوما، ويبدأ سعر برنامج العمرة فئة الـ 4 نجوم من 36 ألف جنيه، أما أسعار برامج عمرة رجب فئة الـ 5 نجوم فتبدأ من 50 ألف جنيه.