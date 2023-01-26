عاجل.. أسعار الذهب تنخفض 5 جنيهات للمرة الثانية خلال ساعة

انخفضت أسعار الذهب عيار 21 للمرة الثانية، بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد في التعاملات الحالية، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات وشعبة الذهب العامة للغرف التجارية، وسجل عيار 21، نحو 1755 جنيهًا، مقابل من 1760 جنيهًا للجرام، قبل قليل.

وأوضح تقرير الأسعار، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2006 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1504 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1173 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 14 ألفًا و40 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1930 دولارا للأوقية.