انخفاض حاد في سعر الذهب عالميا بضغط من بيانات البطالة الأمريكية

شهد سوق الذهب العالمي زيادة في ضغوط البيع بعد البيانات المفاجئة الصادرة منذ قليل، حيث أثبت الاقتصاد الأمريكي أنه أكثر مرونة ما كان متوقعًا في الربع الأخير من عام 2022.

وتسببت البيانات في خسائر في أسعار الذهب، نظرا لاتجاه الكثير إلى البيع، حيث عمق الذهب من خسائره فور صدور البيانات تحت ضغوط عمليات البيع القوية، وذلك للحصول على الدولار الذي سيرتفع قيمته نظرا لهذه البيانات، لذلك يسعى الكل لبيع الذهب والحصول على الدولار.

زيادة في ضغوط البيع

وشهد سوق الذهب العالمي زيادة في ضغوط البيع خلال تعاملات اليوم، وجاء ذلك عقب البيانات المفاجئة الصادرة منذ قليل لنسبة البطالة في أمريكا وقوة الاقتصاد، حيث أثبت الاقتصاد الأمريكي أنه أكثر مرونة مما كان متوقعًا في الربع الأخير من عام 2022.

وقال موقع إنفيستينج إن بيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي الربع سنوية صدرت، وسجلت نموًا بنسبة 2.9% في الربع الرابع من العام الماضي، فيما كان من المتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 2.6%، وسجلت بالربع الثالث نموًا قدره 3.2%.

أما بالنسبة لأسعار الناتج المحلي الأمريكي فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.5%، أعلى من توقعات الخبراء بتسجيل نسبة 3.3%، وسجل بالربع الثالث 4.4%.

وعكست الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الزيادات في استثمار المخزون الخاص، والإنفاق الاستهلاكي، وإنفاق الحكومة الفيدرالية، والاستثمار الثابت غير السكني الذي قابله جزئيًا انخفاض في الاستثمار الثابت السكني والصادرات.

هبوط العقود الفورية للذهب

وهبطت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي بعد البيانات عند مستويات قرب الـ1932 دولار للأوقية منخفضةً بنسبة 0.75%.

وفي المقابل انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بعد صدور البيانات ما يعادل 0.55%، انخفاضًا إلى مستويات قرب الـ 1933 دولار للأوقية.

تفاعل الدولار الآن مع بيانات البطالة الصادرة للتو، وسجل مؤشر الدولار مستويات الـ 101.6، مرتفعًا بحوالي 0.25%، وذلك بعد أن كان مستقرًا إلى حد ما قبل البيانات.