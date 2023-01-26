أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس.. عيار 21 يسجل الآن 1755 جنيها

يهتم الكثير من محبي شراء الذهب سواء كان بغرض التزين به أو استثماره، بمتابعة أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل دائم، لشراء الجرامات المناسبة حسب المبلغ المدخر لديهم، كما أنه من أكثر الأشياء التي يهتم بها المقبلين على الزواج.

ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس الموافق 26 يناير الجاري، في محلات الصاغة المصرية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

تباينت أسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة، والتي تختلف وفق الأعيرة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم الخميس إلى 2006 جنيهات للبيع و2017 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليسجل 1755 جنيها للبيع، و1765 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، جاء اليوم الخميس ليسجل 1504 جنيهات للبيع، و1513 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس ليسجل 14,040 للبيع، بينما جاء ليسجل 14,120 للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 2,005,714 للبيع، فيما سجل قيمة 2,017,143 للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وتباينت أسعار الذهب في سوق المال اليوم الخميس أيضا، إذ جاء سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 1,397 جنيه، مقابل 46.73 دولار، فيما جاء سعر جرام الذهب 21 ليسجل 1,630 جنيه، مقابل 54.52 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1,862 جنيه، مقابل 62.31 دولار.